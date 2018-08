Il Gran Premio compie 67 anni ma ha sempre lo stesso fascino

È vero, i tempi di Jean D’or, Osipowics e London bank sono lontani. Così come appaiono sfocati i volti di fantini di razza come Antonio Di Nardo, Nicolino Mulas e Gianfranco Dettori. Il Gran Premio Città di Varese però continua ad essere un appuntamento di rango, per il montepremi, certo, ma anche per una partecipazione popolare fuori dal comune. L’esplosione di un’attesa che dura per un’intera stagione di galoppo, riunione dopo riunione, scommessa dopo scommessa. Aura che non ha perso, nonostante le difficoltà dell’ippica italiana, azzoppata da una politica scellerata.

(nella foto la premiazione della scorsa edizione)

Quest’anno si corre la 67ma edizione del Gran Premio e vedendo l’elenco dei partenti appare chiaro che la Società Varesina (Svicc) non ha alcuna voglia di mandarlo in pensione. Agli ordini dello starter venerdì 31 agosto alle 22 e 35 ci saranno 13 cavalli che si sfideranno sui 2.250 metri pista in erba per un montepremi di 36.300 euro e una corsa tris nazionale. Tra i favoriti ci sono sicuramente Pretending (58,5 kg), montato da Dario Vargiu, e Pincode (53 kg), detentore del premio, montato da Ivan Rossi. Aethos, con in sella Silvano Mulas, è abituato a correre in categorie di rango ma sconta un peso (61 kg) e uno steccato di partenza (12) che lo costringeranno a un dispendio di energie per potere essere nel gruppo di testa. Enrife (57 kg) e Pillola (55 kg), per la monta di Claudio colombi e Dario Di Tocco, potrebbero dire la loro. Benazzi (52 kg) e Ocean wave (51 kg), con in sella rispettivamente Mario Sanna e Rosario Mangione, rendono parecchi chili a una buona metà dei partenti e dunque si candidano ad essere la vera sorpresa della serata insieme a Magic Jazz (56 kg) montato da Walter Gambarota . Divertiti (56,5 kg) con la monta esperta di Luca Maniezzi e uno steccato favorevole (2) potrebbe ben figurare, mentre War Asset e Pierantonio Convertino, con un numero di steccato piuttosto alto (11), dovranno lottare non poco per conquistare una posizione favorevole.

L’incognita per Royal Dreamer (52,5), montato da Federico Bossa, è invece la pista, inedita per il baio della Sc Ste. Ma Srl. Per l’esperto Candiani Street (56 kg), con in sella Srgio Urru, si tratta di un rientro dopo una sosta, mentre per Roman Spectrum (51 kg), montato da Mario Esposito, la vera sfida è la distanza. I nostri favoriti sono: Pretending, Benazzi, Pincode, Royal Dreamer.

IL RESTO DELLA RIUNIONE

La riunione prenderà il via alle ore 19 e 55 con la prova per non professionisti dedicata a Maria Sacco, la prima fantina d’Italia. Il livello tecnico dei restanti appuntamenti compensa il leggero calo nel numero di partenti, fisiologicamente legato alla prossima riapertura di San Siro, in programma per la prossima domenica. Alcuni interessanti puledri si daranno, infatti, battaglia nella condizionata dal buon montepremi a loro riservata, che precede la periziata per velocisti in memoria del fantino Daniele Porcu, a cui è abbinato anche il trofeo Quotidiano Il Giorno.

Dietro le gabbie del premio Domenico Ferrero si ritroveranno dei soggetti che, per forma recente e attitudine al percorso, avrebbero potuto tranquillamente prendere parte, nonostante la scala dei pesi molto schiacciata, al centrale di stagione, al cui preludio è posto l’handicap limitato per 3 anni intitolato a Edo e Ietta Grizzetti.

All’evento ippico sono abbinate altre due iniziative importanti. La prima porterà all’ippodromo le note dell’orchestra di violoncelli “Giovincelli” di Musica In Villa, che interverrà musicalmente nel corso di una premiazione a cui presenzierà, come ormai tradizione, anche il comico Massimo Boldi. L’altra avrà, invece, carattere benefico e sarà nuovamente connessa all’Unione Volontari per l’Infanzia, volta a garantire il diritto di ogni bambino ad una crescita serena ed equilibrata nel pieno soddisfacimento dei suoi bisogni sociali e culturali. Lo spettacolo è garantito anche in caso di maltempo ma per raggiungere l’ippodromo occorrerà muoversi per tempo, onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti alla chiusura di alcuni tratti di strada per i mondiali di gran fondo.