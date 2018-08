Gran Premio di Monza, 600 biglietti gratis per i neodiplomati

Regione Lombardia, in collaborazione con l’Autodromo di Monza, mette a disposizione di 300 neodiplomati lombardi di quest’anno 600 biglietti (posto prato) per assistere alle prove del Gran Premio di Monza, che si svolgeranno venerdi’ 31 agosto nel circuito monzese.

I diplomati hanno diritto a due biglietti, uno per se’ e uno per un accompagnatore di eta’ non inferiore a 16 anni. I biglietti verranno assegnati prioritariamente su base di voto di diploma e – a parita’ di voto – si valutera’ l’ordine di arrivo della richiesta; sul sito di Regione Lombardia tutte le ultime informazioni e il link a cui candidarsi .

“Un premio – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – per una parte dei nostri studenti che il mese scorso hanno raggiunto l’obiettivo della maturita’. Un segno d’attenzione che vuole essere anche un incentivo a proseguire il percorso scolastico verso nuovi traguardi e allo stesso tempo una possibilita’ per assistere a quello che e’ senza dubbio uno degli eventi italiani che raggiunge i massimi livelli di caratura e attenzione internazionale”.

“Vogliamo premiare il merito, il talento e l’impegno degli studenti lombardi che – ha dichiarato l’assessore allo sport e Giovani, Martina Cambiaghi – si sono distinti durante questo anno scolastico. Da assessore allo Sport e Giovani, ma soprattutto da brianzola, tengo particolarmente a questa iniziativa: non e’ solo un modo per avvicinare i giovani allo sport della Formula 1, ma e’ anche un’opportunita’ per promuovere il territorio monzese ricco di bellezze culturali, come la Villa Reale e il suo Parco, e di eventi concomitanti al Gran Premio. Questa manifestazione appartiene alla storia di Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Cambiaghi – ed e’ un bagaglio culturale da trasmettere anche ai piu’ giovani.”