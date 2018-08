Grande attesa per la finalissima del Gran Premio di bocce

Grandissima attesa per la finalissima del “Gran Premio d’Estate 2018” , gara boccistica organizzata dalla bocciofila “La Familiare” di Albizzate.

Martedì sera 28 agosto, con inizio alle ore 20, sui campi del Circolo “The Family” di via XX settembre 8 giocatori si affronteranno per designare il campione 2018.

Consueta la formula, unica nel panorama boccistico italiano: 4 giocatori nel girone dei “vincenti” e 4 in quello dei “piazzati” (quest’ultimi obbligati a non perdere nessun incontro per poter aspirare al titolo).

Sui campi albizzatesi ci sarò un vero vero “parterre des rois” con nomi di assoluto livello e conosciutissimi da tutti gli appassionati: Luca Viscusi, Paolo Signorini, Pietro Zovadelli, Pasquale D’Alterio, Paolo Proserpio, Roberto Bassi a cui si aggiungeranno altri 2 giocatori che usciranno dall’ultima semifinale di Lunedì 27 agosto (in gara Roberto Antonini, Walter Barilani, Massimiliano Chiappella e Ferdinando Paone).

Come tutti gli anni si prevede grande affluenza di pubblico. Dopo la premiazione, nel bel giardino del circolo “The Family”, un gradito buffet e un’anguriata offerti dal consiglio del Circolo chiuderanno la XXIX edizione della tradizionale gara agostana.