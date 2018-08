Grandine come neve: Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro nella notte

Il temporale che ha interessato una vasta area del Varesotto, ha colpito con particolare intensità a Vedano Olona, dove a partire dalle 4 del mattino una forte grandinata ha imbiancato le strade.

In alcuni punti gli accumuli di grandine trascinata dall’acqua sono stati così consistenti da bloccare alcune strade e da richiedere l’intervento della Protezione civile. In particolare tra via Volta e via Insurrezione, la grandine si è accumulata bloccando la strada che ha dovuto essere sgombrata dai volontari della Protezione civile intervenuti tempestivamente.

In azione in diversi punti del paese anche i Vigili del fuoco di Varese per rimuovere alberi e grossi rami caduti sulla sede stradale.

In diverse zone del paese è saltata la corrente, ma non si segnalano al momento danni significativi a strutture o abitazioni.

L’eccezionalità dell’evento confermata dall’osservatorio di MeteoVedano: “Eccezionale evento verso le 4 di questa mattina a Vedano Olona, quando un forte temporale accompagnato da grandine di grossa dimensione e da raffiche di vento che hanno raggiunto 74km/h, ha devastato il paese allagando strade e abbattendo diverse piante. Impressionante l’intensità delle precipitazioni che ha raggiunto ben 522 mm/h, con accumulo pluviometrico di oltre 54 mm in pochi minuti.