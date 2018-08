Grave incidente in Svizzera, la Polizia cerca testimoni

La Polizia cantonale sta cercando eventuali testimoni di un grave incidente che si è verificato a Giubisco nella serata del 30 agosto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19.30 a Giubiasco quando un ciclomotorista svizzero di 56 anni domiciliato nel Bellinzonese stava circolando su Piazza Grande in direzione di via Berta. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all’altezza di un parcheggio è entrato in collisione con un automobilista di 36 anni, anche lui cittadino svizzero e domiciliato nella regione, che proveniva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al 56enne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Chiunque avesse assistito alla collisione o avesse informazioni inerenti l’incidente è pregato di telefonare alla Centrale operativa della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.