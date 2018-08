Guasto agli impianti, in ritardo la linea ferroviaria tra Lonate Pozzolo e Malpensa

Trenord annuncia, nella prima mattina del 17 agosto 2018, “Possibili ritardi fino a circa 15 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti di competenza Ferrovienord che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Ferno-Lonate Pozzolo e di Malpensa Aeroporto T2”.

A essere coinvolte nei ritardi sono le linee Malpensa – Milano Centrale, Malpensa – Cadorna, Luino – Gallarate -Malpensa. Malpensa – Varese – Mendrisio – Como.

ALTRE SEGNALAZIONI E DISAGI IN QUESTO VENERDI’ POST FERRAGOSTO

Tra altre segnalazioni per i viaggiatori, Trenord comunica che il treno che parte da Porto Ceresio alle 8.16 diretto per Milano Porta Garibaldi per le 9.28 è stato soppresso. Al suo posto un bus sostituito, che effettuerà tutte le fermate, e da Varese è in funzione la linea S5.

Limitazioni anche sulla Saronno – Seregno: da Milano Greco Pirelli ci sono alcune variazioni, soprattutto per i treni 24125 (SARONNO 10:35 – ALBAIRATE 12:22), – 24132 (ALBAIRATE 12:38 – SARONNO 14:24), – 24168 (ALBAIRATE 21:38 – SEREGNO 22:56). Maggiori info qui.