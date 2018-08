Hupac, il traffico continua a crescere

Nel primo semestre 2018 il Gruppo Hupac ha registrato un aumento del traffico dell’8%. Il traffico transalpino attraverso la Svizzera ha sviluppato un andamento particolarmente positivo, con un incremento del 9,4%. Dal mese di giugno 2018 anche ERS Railways ha contribuito al risultato positivo del Gruppo.

L’operatore svizzero del trasporto combinato Hupac ha chiuso il primo semestre 2018 con un aumento del

traffico pari all’8,0%. Complessivamente il Gruppo ha trasportato 439.409 spedizioni stradali, ciò significa

805.693 TEU, in aumento di 30.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente

positivo è stato l’andamento del traffico sull’asse nord-sud in transito attraverso la Svizzera, dove i settori

Shuttle Net e Company Shuttle di Hupac Intermodal hanno registrato una crescita del 9,3%.

ERS Railways ha contribuito per la prima volta al risultato positivo del traffico non transalpino (+7,5%).

L’operatore del trasporto combinato con sede a Rotterdam e Amburgo fa parte del Gruppo Hupac dall’inizio

di giugno 2018. ERS gestisce oltre 100 treni intermodali alla settimana tra i porti marittimi tedeschi e varie

destinazioni della Germania meridionale. Dal mese di agosto 2018 l’azienda gestisce anche il treno shuttle

Rotterdam-Kornwestheim del Gruppo Hupac.

Per il secondo semestre 2018 Hupac prevede una crescita costante. La strategia d’investimento dell’azienda

garantisce la disponibilità di risorse sufficienti per far fronte all’aumento del traffico. Ad esempio, quest’anno si prevede una crescita della flotta carri del 15%. Sono in corso lavori preliminari per la costruzione dei

terminal di Milano Smistamento e Brwinów (Varsavia). Entro la fine dell’anno gli otto locomotori multisistema

Hupac saranno consegnati ai partner ferroviari e messi in esercizio, un contributo per superare i persistenti

problemi di qualità nella rete ferroviaria grazie a locomotori moderni e policorrente.