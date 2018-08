Imbrattata la sede del Pd

Dopo la Lega a Gallarate, anche il Partito democratico di Samarate subisce attacchi vandalici. È stato infatti recapitato un volantino a casa di uno dei consiglieri del PD samaratese che faceva riferimento proprio ai fatti di Gallarate e la porta della sede cittadina è stata imbrattata con alcune scritte.

Un atto che rivela un clima poco sereno vissuto dalla politica indipendentemente dallo schieramento a cui si appartiene. «Siamo molto preoccupati per quanto accaduto a Samarate – dice il segretario provinciale Samuele Astuti (nella foto) – perché è un atto che si inserisce in un contesto di tensione nei confronti di forze politiche e associazioni rispetto al quale dobbiamo far sentire la nostra voce in modo chiaro. Il Partito Democratico provinciale è vicino alla sezione di Samarate e lo sostiene nella sua attività politica contro ogni forma di odio e intolleranza».