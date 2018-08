Incendio della collina di Oriano, chiusa l’indagine sul motociclista

La Procura di Busto Arsizio ha chiuso le indagini relative all’incendio che il 9 dicembre 2017 distrusse numerosi ettari di bosco sulla collina di Oriano a Sesto Calende.

La Procura di Busto Arsizio ha chiuso le indagini relative all’incendio che il 9 dicembre 2017 distrusse numerosi ettari di bosco sulla collina di Oriano a Sesto Calende.

L’avviso di chiusura indagini, condotte con l’ausilio dell’aliquota ambientale della Procura, e la successiva richiesta di rinvio a giudizio è stata notificata a M.D.L., trentenne residente in zona e appassionato di trial che, proprio per un incendio alla sua moto, provocò le fiamme che arrivarono a lambire alcune abitazioni prima di essere spente da numerose squadre dei Vigili del Fuoco e di volontari del vicino Parco del Ticino. L’uomo lanciò il mezzo verso la riva del bosco, alimentando ulteriormente le fiamme.

Per lui l’accusa è quella di incendio boschivo colposo aggravato dal danno ad un ambiente protetto. L’uomo non ha collaborato alle indagini ma ad inchiodarlo c’è la telefonata che fece ai Vigili del Fuoco per lanciare l’allarme e durante la quale ammise di averlo provocato in seguito alle fiamme che si sono sviluppate in seguito al guasto.

Per lui era già scattata la sanzione amministrativa per violato il divieto di accesso a quei boschi con mezzi motorizzati.

La Procura sta per chiudere l’indagine anche intorno all’autore di un altro incendio che si era verificato a gennaio del 2017 in un bosco privato. L’autore era lo stesso proprietario che aveva perso il controllo di un fuoco acceso per bruciare alcune ramaglie.