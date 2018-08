Incendio in salotto: famiglia si sveglia e si mette in salvo

Il fumo che stava invadendo la casa li ha svegliati e sono subito usciti di casa evitando così conseguenze più gravi. Brusco risveglio per una famiglia, genitori 30enne con un figlio di 7 anni, residente in via Larga. Intorno alle 5 hanno sentito la presenza del fumo si sono svegliati sono corsi fuori casa e hanno dato l’allarme. E’ arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e un’ambulanza. A parte un grande spavento i tre stavano bene.

I pompieri in meno di un’ora hanno domato l’incendio prima che potesse arrivare ad altri locali o alle abitazione contigue a quella della famiglia. Le fiamme hanno divorato il soggiorno: mobili e arredi sono ormai letteralmente carbonizzati. Dai primi rilievi realizzati si ipotizza un incendio di natura accidentale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia cittadina. Consistenti i danni al soggiorno mentre sono ancora in fase di valutazione quelli alla struttura. Il tempestivo risveglio della coppia ha permesso ai pompieri di intervenire rapidamente e contenere i danni provocati dalle fiamme. Consistenti i danni fatti dal fumo che ha invaso tutti i locali dell’appartamento.