Incendio, vietato il primo tratto di di via Cavallotti

Potranno circolare solo gli addetti ai lavori e le forze di polizia nel primo tratto di via Cavallotti a seguito dell’incendio avvenuto nella serata di ieri, 5 agosto, a Luino.

Nel dettaglio l’ordinanza di polizia locale parla di “divieto di transito pedonale e divieto di transito veicolare per tutte le categorie di veicoli in via Cavallotti nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via del Porto e l’intersezione con via Carlo Porta”.

Solo questa mattina, lunedì, alle 8, rientravano le ultime squadre dei vigili del fuoco dopo aver domato l’incendio scoppiato domenica sera.

Altri rilievi sono in corso da parte degli uffici tecnici e stamani le tre famiglie occupanti degli appartamenti interessati dall’incendio sono state accompagnate sul posto dai vigili del fuoco che hanno assicurato l’assenza di rischi durante le operazioni di recupero degli effetti personali dei residenti.

L’amministrazione comunale luinese, intanto «ringrazia tutti coloro che sono giunti prontamente in loco per garantire un pronto intervento: i corpi d’arma, i vigili del fuoco e la nostra Polizia Locale con i tecnici comunali sono stati attivi come al solito durante le emergenze». «Un encomio particolare ai Vigili del Fuoco perché con il loro intervento tempestivo e puntuale anche in condizioni atmosferiche come quelle di ieri sera son riusciti a risolvere brillantemente la situazione di pericolo».