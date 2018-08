Incidente a Castiglione Olona

Un’auto e una moto sono state coinvolte in un incidente stradale a Castiglione Olona intorno alle 12.30 sulla Varesina, all’altezza del negozio Flamingo.

Due persone sono state soccorse: un uomo di 61 anni alla guida della moto e una donna alla guida dellauto, trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese, di cui una in codice rosso. ma non in pericolo di vita (Foto da Facebook).

Sul posto è intervenuta la Compagnia dei Carabinieri di Saronno e sono ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.