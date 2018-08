Incidente fra due auto sulla provinciale gallaratese

Scontro fra due auto ad Albizzate, sulla provinciale gallaratese quasi al confine con il comune di Jerago con Orago nel tardo pomeriggio di martedì 7 agosto.

L’impatto ha coinvolto due automobili nei pressi della rotonda di accesso al paese provocando non poche difficoltà alla circolazione stradale.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha prestato soccorso ad una donna di 67 anni che, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi.

L’incidente è avvenuto alle 17.45, nell’immediato è stata chiusa la strada in direzione Albizzate-Solbiate Arno per mettere in sicurezza l’area.