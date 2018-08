Incidente sulla 336, lunghe code

Incidente questo pomeriggio, venerdì 3 agosto, intorno alle 17 sulla statale 336 all’altezza dell’uscita di Gallarate, in direzione di Busto Arsizio. Coinvolto nello scontro solo un mezzo pesante guidato da un uomo di 42 anni che è stato soccorso in codice giallo. L’incidente ha causato lunghe code. Sul posto per i rilievi del caso la Polstrada.