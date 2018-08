Incidente sulla diramazione A8-A26, lunghe code verso il Lago Maggiore

Sono 6 i chilometri di coda – ma sono in rapido aumento – quelli che si sono sviluppati intorno alle 10 del mattino del 15 agosto 2018 tra la diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico e Sesto Calende, in direzione Autostrada dei trafori per un incidente di cui non è ancora nota l’entità.

Gravi le conseguenze sul traffico per chi stava andando verso il Lago Maggiore a trascorrere il Ferragosto.

Per chi si deve mettere in autostrada, l’entrata consigliata dalla società Autostrade è verso A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Sesto Calende, mentre l’uscita consigliata provenendo dall’Autostrada Milano-Varese è quella di Busto Arsizio sulla A8.