Incidente in Tangenziale a Varese, il secondo in poche ore

Un altro incidente ha bloccato la tangenziale di Varese nella serata di sabato 11 agosto.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18.20 e ha interessato due auto nel tratto che da Malnate va verso l’imbocco di Pedemontana, bloccandolo completamente per oltre un’ora. Complessivamente sono rimasti coinvolte 5 persone, due uomini di 44 e 52 anni, una donna di 46 e due bambini entrambi di 6 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice verde.

Moltissimi gli automobilisti rimasti imbottigliati che non hanno potuto fare altro che accostare per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Anche in mattinata la tangenziale ha avuto problemi con un incidente che ha coinvolto un motociclista e che, anche in quel caso, non ha avuto gravi conseguenze sanitarie.