Incontra il rivale al supermercato e ruba un coltello per difendersi

Va al supermercato e incontra l’uomo che, tempo addietro, aveva denunciato al controllore del treno perchè senza biglietto; tra i due partono sguardi di sfida e lui prende un coltellaccio da cucina e lo insegue.

Lo ha preso per difendersi, così un 59enne di Rho, si è giustificato davanti ai carabinieri intervenuti su segnalazione di persone presenti alla scena. Effettivamente il 59enne non voleva rubarlo e, dopo il breve inseguimento, lo ha abbandonato fuori dal supermercato MD di Pregnana Milanese (MI) da dove lo aveva prelevato.

Il ladro “per caso” è stato portato in caserma dove ha riferito la propria versione dei fatti. L’uomo che lo avrebbe riconosciuto era un addetto alla vigilanza del supermercato. Secondo la sua tesi tempo addietro lo aveva visto salire sul suo stesso treno e nascondersi per evitare di essere pizzicato senza biglietto ma lui lo aveva segnalato al controllore.

Quando l’ha incontrato al supermercato come dipendente dell’istituto di vigilanza, ha avuto subito un alterco prima di entrare. Poi l’uomo è entrato ed ha acquistato del cibo per cani ma, arrivato in corrispondenza delle casse, ha rivisto l’uomo all’esterno che lo guardava con aria di sfida. Non ci ha pensato due volte: ha lasciato la merce sulla cassa, è rientrato nel supermercato ed ha preso un coltellaccio, superando le casse alla ricerca dell’altro che, capita la situazione, si era dato alla fuga. Intanto erano stati avvisati i Carabinieri che giunti sul posto hanno sequestrato il coltello e portato tutti in caserma per assumere le dichiarazioni.

Ora si tratterà di verificare se il racconto del 59 troverà dei riscontri. Certo questo non cambierà le sue responsabilità in ordine all’atto folle di prendere un coltellaccio per affrontare un uomo.