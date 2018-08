Indoor e Outdoor: l’estate industrial-chic di Parasacchi Home

Stile minimale ed industrial: è il tocco inconfondibile degli arredi da interno ed esterno firmati Giorgio Caporaso per Parasacchi Home, nuovo brand dell’imprenditrice Luisa Parasacchi. Arredi particolari da godere a pieno durante le giornate d’estate. In giardino, in terrazzo, a bordo piscina o in uno spazio dehor, ma anche in casa, in un ristorante, in negozio o in un allestimento temporaneo, gli arredi Parasacchi Home sono eleganti, resistenti e versatili, grazie alla possibilità di scegliere fra mille finiture tessili personalizzabili.

I tavoli, le sedute, i pouf e le alzate del brand vengono ricavati dal riutilizzo di bobine industriali in plastica ripensate attraverso un attento studio su forme, funzioni e materiali per creare arredi di design in cui forme pure e materiali – come la plastica, il legno e i tessuti- convivono in perfetta armonia. In un infinito gioco di combinazioni di colori, l’aspetto originale degli arredi Parasacchi Home reinterpretano con fantasia la tradizionale produzione di un’azienda storica dello stampaggio in plastica portando un nuovo spunto nell’ambito dell’arredo. Si tratta di un percorso di design che si esprime attraverso la ricerca continua, con interesse crescente anche verso la salvaguardia dell’ambiente, approccio che ha portato alla sperimentazione di nuove fibre plastiche più sostenibili contenenti fibre vegetali di legno oppure utilizzando plastica 100% riciclata post consumo. E la ricerca non termina qui in quanto si stanno continuando a sperimentare nuovi materiali e nuove soluzioni in quest’ottica, che potranno poi esser anche introdotte nella produzione storica, contaminando ed innovando profondamente anche quello che è il businnes classico aziendale.Parasacchi Home è una sfida entusiasmante che risponde agli stimoli del nostro tempo. Il brand ha le caratteristiche di un vero e proprio laboratorio in cui si reinterpreta, testa, sperimenta per ottenere arredi e oggetti dalle linee pulite e dall’anima innovativa. Con Parasacchi Home il fascino ‘industrial’ parla un nuovo linguaggio.

Nato da un’intuizione dell’imprenditrice Luisa Parasacchicon la collaborazionedell’architetto Giorgio Caporaso che oggi ne è anche il Direttore Artistico e del Design aziendale, il brand Parasacchi Home si pone come nuova realtà innovativa nel settore dell’arredo e complemento di arredo,attento alle esigenze della società contemporanea mutevole e ai futuri stili di vita sostenibili, con una ricerca volta ad un approccio futuro sempre più orientatoall’economia circolare.

Parasacchi Home – Il brand Parasacchi Home realizza arredi ed oggetti per interni, esterni, allestimenti temporanei. Il marchio porta nel mondo del design la tradizione imprenditoriale della ditta Parasacchi srl, storica azienda italiana leader nello stampaggio delle materie plastiche nata nel 1945, che ha iniziato un percorso di rinnovamento ed ampliamento del proprio businnes, orientandosi anche a nuovi materiali e nuovi settori. Questo nuovo brand creato dall’imprenditrice Luisa Parasacchi con la collaborazione dell’arch. Giorgio Caporaso, da lei scelto come direttore del design e direttore artistico del brand,vuole sperimentare reinterpretazioni e introdurre innovazioni nella sua produzione storica tradizionale.

http://parasacchihome.it/

info@parasacchihome.it