Inizia settembre, tavole imbandite e corse in bicicletta

Primo weekend di settembre tra qualche nuvola, tanto ciclismo e tavole imbandite. Le sagre infatti sono in tutta la Provincia, i concerti non mancano e ci sono fiere ed incontri curiosi. Ecco i nostri consigli per il fine settimana:

Meteo – Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per il weekend. Sabato 1 settembre: Variamente nuvoloso con ancora alcune piogge al mattino o temporali pomeridiani sulla Lombardia orientale e Veneto. Schiarite più ampie e probabilmente asciutto sulla Lombardia occidentale e sul Piemonte. Limite neve sulle Alpi orientali verso 2500 m. Domenica 2 settembre: Solo in parte soleggiato con annuvolamenti più estesi all’Est e possibili rovesci e temporali su Cremonese, Mantovano al mattino e lungo le Prealpi nel pomeriggio.

SPORT

Ciclismo – Fino al 2 settembre, Varese e il nord della provincia ospitano l’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. – Tutte le informazioni

Nuoto – Traversata Angera-Arona, attesi più di mille nuotatori. Domenica 2 settembre torna l’appuntamento con la tradizionale nuotata da una sponda all’altra del Verbano – Tutto il programma

Galoppo – L’Ippodromo le Bettole di Varese ospita Il Gran Premio alla sua 67esima edizione. Tredici partenti e un montepremi di oltre 36mila euro. Alla premiazione sarà presente Massimo Boldi – Tutto il programma

Corsa – Oltre seicento iscritti alla corsa “Boia che trail!” in programma a Besnate per sabato pomeriggio – Tutto il programma

Basket – È tutto pronto ai campetti di via Castellini a Casbeno a Varese per “L’Assist del Cuore”, torneo di basket a tre giocatori con finalità benefiche che prenderà il via alle 10 del mattino di sabato 1 settembre per terminare intorno alle ore 22. – Tutto il programma

SAGRE E FESTE

Varese – Tre giorni di festa con l’Anpi. Nell’area feste del Pd alla Schiranna dal 31 agosto al 2 settembre tre giorni di spettacoli, musica e dibattiti in nome del diritto alla pace – Tutto il programma

Morosolo – L’ASD Ciemme Bidone, società calcistica di Morosolo Casciago attiva nei tornei del CSI, è pronta a dare il vita alla decima edizione di “Morosoccer – La Sagra del Calcio”. La manifestazione, nata come “semplice” torneo e poi impreziosita da un numero sempre maggiore di eventi collaterali, si articola quest’anno su ben quattro serate: si comincia giovedì 30 agosto​ e si finisce domenica 2 settembre​. Attivo ricco stand gastronomico – Tutto il programma

Malnate – Da venerdì sera inizia la festa di Gurone con un lungo programma di eventi – Tutto il programma

Malnate – E’ per questo fine settimana la 71esima Sagra Settembrina – Tutto il programma

Laveno Mombello – Una grande festa per le associazioni di Laveno Mombello che invitano tutti al Gaggetto per una giornata da vivere insieme. L’appuntamento è per domenica 2 settembre, dalle 10 alle 20, quando si potranno conoscere le diverse realtà che organizzano e svolgono attività sul territorio durante tutto l’anno.- Tutto il programma

Laveno Mombello – Un grande spettacolo pirotecnico sulla cima del Sasso del Ferro. L’appuntamento è per sabato 1 settembre sulla montagna che sovrasta Laveno Mombello e facilmente raggiungibile in funivia – Tutto il programma

Caldè di Castelveccana – Da venerdì 31 agosto e sabato 1 e domenica 2, la Pro Loco, insieme al Gruppo Cacciatori, organizza la Sagra del Cinghilae presso la struttura in riva al lago. Serate di musica in compagnia degli “WOAMP”, band rock & pop, con William Mazzoni (vocalist & harp), Pietro Fabbri (guitar), Guccio Margheri (bass) e Max Bianchi( drum).

Santa Maria Maggiore – Santa Maria Maggiore si prepara all’invasione di spazzacamini. Dal 31 agosto al 3 settembre torna la spettacolare manifestazione caratteristica dei comuni della Valle Vigezzo – Tutto il programma

Angera – Musica, balli, festa e buona cucina per tutto il fine settimana. Torna in Bruschera, dal 31 agosto al 2 settembre, la tradizionale festa del rione. – Tutto il programma

Cantello – Il canto di merli, tordi, cardellini e altri uccelli silvani risuonerà domenica 2 settembre a Cantello (nell’area feste di via Collodi), dove a partire dalle prime ore del mattino si svolge la 53° edizione della Sagra degli uccelli. La festa, come di consueto, si apre con la gara canora per uccelli silvani: per ascoltarne il canto bisognerà arrivare presto alla festa, alle 7 del mattino (fino alle 10) – Tutto il programma

Cantello – Una Festambiente rinnovata quella che propone sabato 1 settembre il Circolo Legambiente Cantello, che unisce la gioia di una cena in compagnia al piacere di passare qualche ora nella pace dei boschi cantellesi. Ritrovo alle 19 e 30 per una passeggiata tutti insieme – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Si conclude nel fine settimana la 24° edizione della Festa brasiliana organizzatata dall’associazione Sabor da Tera. Venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre i colori e i suoni del Brasile animeranno il bosco dell’Area pic nic di Cuasso al Monte (in via Zotte, San Salvatore) – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 1° settembre si fa festa al rione Cascina Molina di Induno Olona. L’associazione “Amici della Cascina“, nata lo scorso anno e costituita dai residenti dell’antico borgo agricolo che sorge tra Induno Olona e il rione varesino di San Fermo, organizza Agrifest 2018, una festa ispirata ai valori del rispetto della natura, della memoria delle tradizioni e della buona tavola. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Al Parco Pratone la prima festa degli aquiloni. Domenica 2 settembre dalle 14.30 alle 18.30 laboratorio creativo e spettacolo di aquiloni acrobatici con l’associazione Volarho – Tutto il programma

Sacconago – Sarà un weekend di festa quello che sta per iniziare a Sacconago. Torna infatti “Sacconago in piazza”, la tradizionale festa del quartiere che dal 31 agosto al 2 settembre animerà vie e piazze del quartiere. – Tutto il programma

Castellanza – La Corte del Ciliegio diventa il regno delle birre artigianali per un weekend. La quarta edizione del Festival della Birra Artiginale torna alla Corte del Ciliegio da Venerdì 31 Agosto a Domenica 2 Settembre 2018 dalle 17 alle 23 – Tutto il programma

FESTIVAL E SERATE

Varese – Con il Mondiale Gran Fondo arriva Frankie Hi-Nrg: appuntamento per sabato sera in Piazza Repubblica. La serata sarà aperta dall’Uninsubria Music Challenge – concorso musicale realizzato in collaborazione con l’associazione Avalon (ore 19) e proseguirà con l’esibizione di Mudimbi, rapper marchigiano già visto anche sul palco di Sanremo Giovani. Venerdì lo show di fuochi “Magic Circle” e il concerto di Mari Ferrari, oltre al consueto Dj Set. – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Da giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre in piazza Mercato torna la festa dell’associazione Itaca, con schiuma party, serata bavarese e fuochi d’artificio – Tutto il programma

Gallarate – Questo weekend si torna a ballare con centinaia di cuffie nello storico Palazzo Broletto. La Silent Disco si terrà Venerdì 31 Agosto e Sabato 1 Settembre sempre dalle 21.00 al Palazzo Broletto di Gallarate in Via Cavour 6. – Tutto il programma

Legnano – C’è il District Festival: attenzione i concerti in programma venerdì sono stati spostati a domenica, confermati quelli di sabato. Quindi sabato sera è con Lo Stato Sociale, domenica con i Vallanzaska – Tutto il programma

Legnano – Al Castello di Legnano l’evento tributo a Fabrizio de André

Domenica 2 settembre al Castello Visconteo di Legnano si svolgerà la 15^ edizione del Festival “Mille anni al mondo e mille ancora”, l’evento tributo a Fabrizio De André e alla canzone d’autore. L’ingresso è gratuito – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Per chi vuole fare shopping i commercianti hanno organizzato i tre giorni dello sbaracco: venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre verranno applicati i maxi saldi – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Fiera dell’Astronomica al Parco e Museo del Volo nel fine settimana. Il 5° AS&T Expo si svolgerà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre 2018, dalle ore 10 alle 19. – Tutto il programma

Busto Arsizio – La Polizia Locale, unitamente all’Assessorato alla Sicurezza e in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Sacconago, organizza domenica 2 settembre dalle 15.00 alle 19.00 in via Don Marelli, la quarta edizione della manifestazione “Baby Patente a Sacconago” – Tutto il programma

Tradate – Il Museo Fisogni delle Stazioni di Servizio, con la sua collezione di oltre 5000 pezzi tra distributori, targhe, attrezzi, grafiche pubblicitarie e gadget, ospiterà per domenica 2 settembre, a partire dalle ore 10:30, la terza tappa del Raduno Internazionale Autobianchi, che vedrà accorrere auto storiche ed equipaggi da tutta Europa – Tutto il programma

Lugano – Al Parco Ciani un weekend a quattro zampe. Sabato 1 e domenica 2 settembre torna “Lugano a 4 zampe”, evento pieno di iniziative per gli appassionati di cani. Il ricavato aiuterà i trovatelli di Forza Rescue Dog – Tutto il programma