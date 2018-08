Insegue il cane e viene investito: grave ragazzino di 11 anni

Grave incidente nella prima mattina di Ferragosto a Busto Arsizio.

Un ragazzino di 11 anni, poco dopo le 7 e mezza, è stato investito in via Magenta, angolo via Verdi.

Stava inseguendo il suo cane quando si è trovato in mezzo alla strada: l’auto che stava sopraggiungendo non ha potuto evitarlo, il ragazzino è caduto e ha battuto la testa.

La situazione è apparsa subito grave e il piccolo è stato trasportato dal 118 in elisoccorso all’Ospedale San Giovanni di Bergamo, in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale, subito intervenuta per i rilievi del caso.