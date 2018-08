Doppio appuntamento nel primo weekend di settembre per “Interpretando suoni e luoghi 10° anno”, iniziativa promossa dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano.

Sabato 1 settembre alle ore 21 nel comune di Cocquio Trevisago la rassegna, che vede la direzione artistica e organizzativa di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, vedrà ospitato un suo concerto al Museo Salvini, in contrada Salvini 5.

Nell’intento di unire le diverse arti, accanto ai dipinti del pittore si esibirà l’ensemble Arethusa Consortium composto da Elena Buttiero alla spinetta, Marco Bortoletti al flauto, Ferdinando Molteni voce narrante (nella foto). Un uomo entra in scena, comincia a raccontare la storia del cieco arpista irlandese Turlogh O’Carolan, della sua musica, dei personaggi che popolano le sue composizioni, dei suoi rapporti con il barocco italiano, con Vivaldi, Corelli e Geminiani e racconta la storia dell’italiano Davide Rizzio, compositore alla corte di Maria Stuarda, regina di Scozia, e autore di alcune delle musiche più popolari in quel paese dalla seconda metà del Cinquecento. I musicisti eseguono, dunque, le struggenti melodie dell’antico bardo O’Carolan e le pagine dei suoi musicisti preferiti. Un’ora di spettacolo sospesa tra concerto e narrazione. Un viaggio inedito e suggestivo nell’anima tormentata di un genio della musica.

Il pubblico potrà inoltre visitare il mulino-museo, casa natale e dal 1983 pinacoteca di Innocente Salvini, raro esempio di archeologia industriale del XVII secolo, caratterizzato da due ruote e da una serie di ingranaggi perfettamente funzionanti, mossi dall’acqua del vicino torrente. In questo angolo tuttora di quiete, il pittore di spiccata valenza espressionista abitò e lavorò per un’intera vita, traendo ispirazione dal vicino paesaggio e animandolo con volti frugali e umili figure, testimoni di una civiltà rurale oggi scomparsa. Dall’ampio cortile, su cui si affacciano pregevoli affreschi “en plein air” di sua produzione, si accede al museo, con le sale adibite all’allestimento permanente di opere pittoriche.

Domenica 2 settembre alle ore 17.00 nel comune di Cuasso al Monte presso il Nuovo Teatro di via Roma, gestito dalla pro Loco, protagonista il Trio “Pianiste all’Opera” formato dalle pianiste Rosella Masciarelli, Michela De Amicis e Angela Petaccia che si è costituito nel 1996 amalgamando le esperienze artistiche delle tre musiciste. La particolarità della formazione (tre pianiste su un solo pianoforte) e del repertorio accomunano al virtuosismo tecnico sfumature tipiche della tessitura orchestrale. Il loro repertorio comprende musiche originali per pianoforte a sei mani, risalenti alla metà dell’Ottocento, composte da Angelo Panzini e Giusto Dacci sui temi delle più belle opere di Giuseppe Verdi e spazia inoltre a brani di Rossini, Bizet, Liszt, Gounod, Puccini ed altri rielaborati dal Trio stesso. Il perfetto equilibrio, la squisita sensibilità, la musicalità delle tre artiste hanno ovunque riscosso unanimi consensi. In programma fantasie sulla Traviata, Rigoletto e altri temi d’opera.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito.

suonieluoghi@gmail.com info cell. 335.7316031