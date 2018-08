Invade la corsia opposta, ferito gravemente un ragazzo di 20 anni

Grave incidente stradale ieri sera a Breganzona, quartiere di Lugano.

Poco prima delle 21, in via Bioggio, un automobilista di 20 anni, cittadino svizzero, stava circolando da Bioggio in direzione di Breganzona quando, giunto all’altezza della Crespera, per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà stabilire, ha invaso la corsia opposta.

In quel momento nell’altra corsia circolava una vettura condotta da un 58enne, anch’esso svizzero. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore del mezzo guidato dal 58enne e la parte posteriore dell’altro veicolo, che ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i due uomini all’ospedale.

A detta dei medici il 20enne ha riportato gravi ferite e la sua vita è in pericolo, mentre il 58enne ha riportato lievi ferite.