Investe un cerbiatto e non si ferma, l’animale è stato abbattuto

Ancora un incidente con un animale selvatico sulle strade della Valceresio.

Questa volta è successo a Brusimpiano, dove sulla strada del lago ieri notte è stato trovato un giovane esemplare di cervo, gravemente ferito alla schiena e accasciato a bordo strada. Qualcuno lo ha investito ma invece di fermarsi ha pensato bene di andarsene.

A farsi carico dell’animale e del pericolo che poteva rappresentare, alcuni automobilisti di passaggio che si sono fermati e hanno cercato di chiamare i soccorsi.

«Con dei giovani che si sono fermati abbiamo cercato di aiutare questo animale – racconta su Facebook il M° Giovanni Salvatore Astorino, direttore dell’Accademia musicale di Porto Ceresio, che stava tornando a casa dopo un impegno di lavoro – I giovani hanno fatto decine di telefonate per chiedere aiuto ma nessuno voleva prendere posizione».

Alla fine dopo quasi tre ore, racconta Astorino, sono arrivati degli operatori e l’animale è stato abbattuto.

Come in tanti altri casi che si sono verificati sulle strade della Valceresio e di tutto il Varesotto, chi si è fermato, oltre a dover affrontare le sofferenze dell’animale e il pericolo di sostare di notte sulla strada per soccorrerlo, ha avuto grande difficoltà nel mettersi in contatto con i responsabili incaricaricati di intervenire. Un problema più volte denunciato ma, ad oggi, non risolto.