Investe un ciclista e se ne va, identificato

Aveva investito un ciclista che a notte fonda pedalava sulla Statale del Sempione e si era allontanato senza prestargli soccorso. Per questo è finito nei guai un operaio di 27 anni, celibe, residente a Parabiago, ritenuto dai carabinieri responsabile dell’incidente.

Sabato notte, sulla Statale del Sempione in territorio di San Vittore Olona, si era verificato un incidente stradale. Un cittadino del Bangladesh, classe 1980, di professione inserviente, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da una macchina che procedeva nel suo stesso senso di marcia. L’inserviente è caduto a terra, l’auto si è allontanata. Il ferito era stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove i medici gli avevano riscontrato la frattura di diverse costole. Trenta i giorni di prognosi.

Subito i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore avevano dato il via alle indagini. Allo studio le telecamere della zona attraverso le quali i militari erano in procinto di individuare l’auto pirata, quando il proprietario si è presentato in caserma e ha ammesso di aver causato l’incidente. L’operaio è stato denunciato, a piede libero, inoltre come prevede la legge la sua auto è stata posta sotto sequestro giudiziario.