Investimenti sicuri: i consigli di AltroConsumo

Ti è mai capitato di fare un acquisto o di sottoscrivere l’abbonamento ad un servizio e di essertene pentito dopo pochi minuti perché hai trovato qualcosa di più conveniente? Tutta colpa della scarsa educazione finanziaria che c’è in Italia, che ci spinge a fare acquisti oppure operazioni affrettate poiché non abbiamo gli strumenti giusti per muoverci nell’oscuro mondo finanziario.

Per fornire una guida ai consumatori, supportarli e rispondere alle loro domande c’è Altroconsumo, l’associazione italiana di consumatori senza scopo di lucro nata con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini. Altroconsumo è una rivista mensile che esce 11 mesi all’anno, escluso agosto, ma è disponibile anche la versione online del portale che fornisce consigli ed indicazioni utili per fare investimenti sicuri.

“Abbassa la bolletta”: come risparmiare su luce e gas

Navigando all’interno del sito di Altroconsumo è possibile trovare una serie di investimenti sicuri per i privati, che possono tagliare molto spese, preservare i loro risparmi e costruirsi un futuro più sicuro. Dal 2013 è nato il gruppo d’acquisto “Abbassa la bolletta”, che permette di individuare le tariffe più convenienti per risparmiare su luce e gas. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, in questi anni ha potuto contare sulla partecipazione di ben 410.000 utenti che hanno risparmiato 16.500.000 euro, circa 250 euro a testa all’anno.

Altroconsumo invia un calcolo personalizzato del risparmio che ogni consumatore può ottenere, con la possibilità di accedere ai prezzi delle tariffe bloccate per due anni in vista del passaggio al libero mercato. Partecipare al gruppo è facile, veloce e assicura un risparmio garantito. Innanzitutto devi registrarti al sito “Abbassa la bolletta” e compilare il tuo profilo con i dati di consumo. Dopo il 24 ottobre 2018 Altroconsumo ti comunicherà le offerte vincitrici dell’asta e dal novembre 2018 riceverai il calcolo personalizzato del risparmio che puoi ottenere, con la libertà di accettare oppure no

Il gruppo d’acquisto è aperto a tutti quindi puoi partecipare anche se non sei socio di Altroconsumo. Se invece sei già socio ricordati di accedere con il tuo account personale prima di registrarti al sito “Abbassa la bolletta”, così potrai godere dei vantaggi esclusivi riservati agli associati.

Una class action contro la violazione della privacy di Facebook

Qualche mese fa è scoppiata la “bomba” Cambridge Analytica, in seguito alla quale si è scoperto che Facebook ha violato la privacy di ben 87 milioni di utenti. Altroconsumo ha quindi avviato una class action, in collaborazione con i colleghi di Belgio, Portogallo e Spagna chiedendo per tutti gli utenti del social network un rimborso pari a 200 euro l’uno.

Grazie a questa iniziativa Altroconsumo si è guadagnato il premio “Paladino della privacy” nell’ambito dei Big Brothers Awards 2018. Lo scorso 11 aprile Altroconsumo ha incontrato a Bruxelles i rappresentati europei di Facebook, domandando nello specifico come intendono risarcire i consumatori e chiedendo di offrire strumenti più idonei affinché gli utenti possano gestire i propri dati con maggiore chiarezza e trasparenza.

Come creare un tuo portafoglio personale

Altroconsumo ti dà la possibilità di creare un tuo portafoglio personale, un passaggio fondamentale per controllare e gestire il proprio patrimonio in totale sicurezza. Grazie a questo servizio puoi riunire tutti i tuoi investimenti in un unico e solo portafoglio seguendo la loro evoluzione. Su Altroconsumo sono disponibili tre portafogli già impostati e se ce n’è uno che fa al caso tuo puoi copiarlo nel portafoglio e cominciare ad investire secondo una strategia ben definita.

Con questo servizio puoi seguire i pareri ed i consigli degli esperti e degli analisti di Altroconsumo su numerosissimi prodotti finanziari. Se trovi uno adatto alle tue esigenze ti basta aggiungerlo al portafoglio. Questo servizio infine ti offre una visuale completa del tuo patrimonio, dagli investimenti fino ai beni immobiliari, auto, opere d’arte, gioielli ecc.

I fondi pensione

Altroconsumo offre una serie di fondi pensione adattabili alle varie esigenze e necessità proponendo una serie di investimenti per tutelare il proprio futuro. Agrifondo ad esempio è il fondo pensione nato per chi lavora nel settore agricolo, con offerte molto interessanti per tutelare i propri risparmi. Per chi lavora nell’industria del legno e dell’arredamento esiste invece Arco, un fondo pensione che permette di accedere a benefici estremamente vantaggiosi per gli associati. Consultando il sito è possibile consultare una serie di investimenti molto remunerativi per costruirsi un fondo pensione e godersi la vecchiaia in tutta tranquillità.