Investono con l’auto un gregge, strage di capre

Potevano essere molto più gravi le conseguenze dell’incidente verificatosi nella mattinata di ieri a Turbigo (MI) Via Novara, la SS 341 “Gallaratese”, all’altezza del Km 12+200. All’arrivo dei Carabinieri che erano di pattuglia in zona e stavano raggiungendo le aree del fiume Ticino poco distanti, già in lontananza si vedeva un’autovettura Citroen C3 sulla carreggiata opposta e diversi animali in terra.

Sulla destra, in un campo, un gregge di animali al pascolo. Dopo i primi accertamenti le modalità dell’incidente apparivano abbastanza chiare. L’autovettura proveniente dal novarese, all’uscita di un’ampia curva presente poco prima, si era trovata davanti l’intero gregge che era in quel momento sulla strada, ed aveva travolto alcuni animali.

Immediate le operazioni di soccorso e, per evitare altri incidenti, lo spostamento del gregge in un terreno adiacente. Analogamente predisposte delle segnalazioni prima della lunga curva sulla strada.

Sul posto è fatto intervenire personale veterinario dell’ATS Milano 1 che ha constatato, purtroppo, il decesso di 8 caprini ed 1 ovino. Un altro ovino era ferito. La donna, malgrado l’esplosione degli airbag dell’auto e gli ingenti danni alla parte anteriore, non ha riportato lesioni.

Effettuati tutti i rilievi e rimossi gli animali e l’auto, la circolazione è ritornata normale dopo alcune ore.

Sul posto anche il proprietario del gregge, un allevatore di Parabiago (MI), che si è occupato del recupero degli animali.

Gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei Carabinieri di Castano Primo (MI) per comprendere la esatta dinamica dell’incidente e stabilire, in maniera definitiva, le possibili responsabilità.