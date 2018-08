Invidia (M5s): “la Giunta di Campione si dimetta”

Il deputato del M5S Niccolò Invidia interviene sul fallimento del Casinò di Campione d’Italia e chiede alla giunta di dimettersi. «Apprendiamo dalla stampa che iniziano ad arrivare le prime assunzioni di responsabilità politiche – dice il deputato Invidia – per la gestione amministrativa del Comune di Campione, peccato che sono corredate da spiegazioni che suonano come giustificazioni del proprio pessimo operato. Ci teniamo a rassicurare tutti, come già detto, Il Governo è al corrente, interverrà però alle sue condizioni, salvaguardando i principi originari dell’exclave italiano e nell’interesse dello Stato per il bene di tutti i cittadini italiani. Rassicuriamo ed invitiamo la Giunta a presentare le dimissioni. Dimissioni che accompagnerebbero quelle, già dignitose, dei 4 consiglieri comunali, il tutto per avviare un processo di facilitazione della risoluzione della crisi di Campione».