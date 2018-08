Invidia (M5S): “Salvataggio del Casinò passa da cambio amministrazione”

Il deputato del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidi interviene sulla vicenda del Casinò di Campione d’Italia: “Bene hanno fatto i quattro consiglieri comunali di Campione d’Italia a dimettersi in seguito ai 43 licenziamenti del Casinò, gesto dignitoso e responsabile. Ora guardiamo con fiducia al cambio di clima amministrativo, primo punto di partenza per rilanciare l’enclave e il suo Casinò. Al contrario, incommentabili sono le dichiarazioni provocatorie degli scorsi giorni del deputato di Fratelli d’Italia Alessio Butti a riguardo di una possibile “annessione” dell’enclave italiana alla Svizzera. Assurdo che una situazione così delicata venga trattata in questo modo, il deputato sa benissimo che il Governo sta affrontando la situazione, a differenza dei governi passati. Fondamentale invece sarà rimodellare il nuovo accordo tra Italia e Confederazione Svizzera sul frontalieriato, dedicando un capitolo a Campione per stabilizzare la gestione doganale e della sanità dei residenti nel paese”.