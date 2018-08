J-Ax e il tenero abbraccio “vista lago”

C’è anche J-Ax tra i vip in vacanza sul Verbano. Dopo una visita da “turista”, lo scorso luglio a Stresa, il famosissimo rapper è tornato sul lago.

È di ieri il post su Instagram che lo mostra intento a coccolare il figlio Nicolas

Tra le star “avvistate” nel Varesotto e sulle sponde del Lago Maggiore, questa estate, anche Al Bano, Jacques Villeneuve e gli Iron Maiden. Da Malpensa invece, pochi giorni fa sono decollati gli sposini Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, ospiti nei giorni scorsi di George Clooney nella sua villa di Lario. Sempre in Aeroporto, poche settimane fa sono arrivati anche le star di Hollywood Jennifer Aniston e Adam Sandler. Questi ultimi però non per partire ma per girare alcune scene della commedia Netflix Original Murder Mystery.

Da un lago all’altro: non mancano (come ormai da tradizione) le presenze famose anche a Como e nei dintorni. Pochi giorni fa oltre a Harry e Meghan per qualche giorno di relax tra le bellezze del Lario è arrivato anche Cristiano Ronaldo insieme al figlio e alla compagna Georgina.