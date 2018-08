Javorcic è contento a metà: «Dovevamo chiudere prima la partita»

La Pro Patria pareggia 1-1 contro il Gozzano a Vercelli e lascia la Coppa Italia di Serie C, dopo il 2-2 della gara di andata a Busto Arsizio. Mister Ivan Javorcic si presenta in sala stampa con la faccia serena, ma le sue parole lo tradiscono un po’: «Sono contento della prestazione, meno del risultato. Abbiamo fatto bene, creando tanto, il nostro gol è nato da un’azione splendida di squadra che abbiamo studiato in settimana. Dall’altra parte però c’è il rammarico di non aver gestito bene il gol del vantaggio, subendo gol in una situazione di nostro possesso palla. Sono errori che ci permettono di crescere e migliorare, fa tutto parte del cammino».

«Tornando al discorso campionato – prosegue Javorcic – c’è disagio e rammarico per questa situazione. Noi continuiamo a lavorare e migliorare, sperando di iniziare il campionato il prima possibile».

Antonio Soda, tecnico del Gozzano, fa invece i complimenti ai suoi: «Io amo le sfide e a Gozzano ho trovato una società ottima. Riguardo al passaggio del turno credo sia meritato, anche per quanto abbiamo mostrato all’andata. Oggi abbiamo fatto bene, siamo andati sotto ma abbiamo anche trovato la forza per andare a pareggiare e poi potevamo anche fare un gol in più. La Pro Patria credo che ha tutto per fare un buon campionato in Serie C, ha buoni giocatori e anche una panchina all’altezza della categoria».

Christian Mora ha festeggiato oggi il primo gol in maglia Pro Patria: «Sono molto contento e spero di farne molti altri. Questo è frutto del lavoro quotidiano e della mentalità che mi ha trasmesso il mister in questo mese e mezzo di lavoro. Mi chiede di essere più cattivo, ed è vero. L’azione del gol è nata dagli allenamenti in settimana: è uscita ottimamente. La gara è andata bene, ma dobbiamo migliorare la gestione: abbiamo preso gol su un nostro contropiede, loro sono stati bravi a ribaltare l’azione e a segnarci. Sono molto felice di essere alla Pro Patria».