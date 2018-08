Jennifer Aniston e Adam Sandler sul set a Malpensa

Un vecchio autobus sullo sfondo, decine di viaggiatori tra cui loro due, Jennifer Aniston e Adam Sandler. Sarà una scena di “Murder Mystery“ che avrà come sfondo l’aeroporto di Malpensa.

Venerdì 3 agosto infatti lo scalo varesino si è trasformato in un set per ospitare le riprese della commedia Netflix Original diretta da Kyle Newacheck e scritta da James Vanderbilt. La location è stata quella del P8, uno dei parcheggi nell’area arrivi dell’aeroporto dove con un centinaio di comparse si è girata la scena in cui Jennifer Aniston veste un abito a scacchi mentre Adam Sandler una maglietta verde acqua.

Una commedia che proprio in queste settimane sta prendendo vita in diversi comuni che si affacciano sul Lago Maggiore ma che per un giorno è andata “in trasferta” per girare le scene in aeroporto. Il film racconta la storia di un poliziotto newyorchese e della moglie che, invitati a bordo dello yacht di un miliardario durante una vacanza in Europa, diventano i principali indiziati del suo omicidio.

Ecco alcune immagini dal set