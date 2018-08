JOBI Trio suona in cima alla montagna

Il compositore e batterista Johannes Bickler sceglie due grandi musicisti improvvisatori per dare nuova linfa vitale alle proprie composizioni e melodie. Rimettersi in cammino, rimescolare il proprio progetto per far scaturire nuove idee e atmosfere che non smettano di stupire chi fa musica e chi la ascolta.

I compagni di viaggio sono illustri: Paolo Paliaga (pianista e compositore), Dino Contenti (contrabbasso), che insieme hanno fondato Alboran Trio 10 anni fa.

All’interno dell’Hotel Sasso del Ferro e nella stupenda cornice posta a 1000m sopra Laveno Mombello, il JOBI Trio debutterà con brani editi e inediti.

JOBI Trio – Johannes Bickler, batteria – Paolo Paliaga, piano – Dino Contenti, contrabbasso.

Venerdì 17 agosto 2018 alle ore 18

Presso l’hotel ristorante Sasso del Ferro

La location è raggiungibile solo in funicolare

Costo 10 euro

www.jobi-music.com