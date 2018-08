Knights al via. Squadra rinnovata ma stesse ambizioni

Si apre ufficialmente la stagione 2018/2019 dei Knights con la conferenza stampa e il primo allenamento della squadra agli ordini di coach Sacco.

Davanti a circa un centinaio di tifosi, il presidente Marco Tajana, il GM Maurizio Basilico e coach Giancarlo Sacco, hanno presentato la nuova rosa dei giocatori e gli obiettivi della società nel medio periodo.

In questa occasione è stato presentato anche una nuova figura del Legnano Basket: Antonio Fagotti, che sarà il direttore generale, facente funzione anche di direttore commerciale.

Il GM Basilico inoltre ha nominato Michele Ferri come nuovo capitano dei Knights, salutando in maniera commossa Federico Maiocco, storico capitano biancorosso che ha lasciato la squadra in estate.

Gli allenamenti proseguiranno con una doppia sessione (8.30 e poi 18.00), da oggi fino alla partenza del ritiro a Saint Vincent, sempre al Knights Palace di Via Parma a Legnano.