Maglie di lana e bici d’epoca, su e giù tra i vigneti del Ticino

Ticinesi e varesini, ma anche ginevrini, piemontesi e un chiassoso gruppo di toscani d’Arezzo. Sono stati tanti i ciclisti d’epoca che hanno pedalato alla Belvedere, la manifestazione di ciclismo d’epoca con base a Mendrisio.

Diversi i percorsi proposti: dopo la partenza dal centro storico antico di Mendrisio (con registrazione alla Curt Di Poo), i ciclisti si sono spinti tra i vigneti e i boschi del Mendrisiotto.

Il tracciato più impegnativo si è spinto fino alle pendici del Monte Generoso, a quasi mille metri di quota, attraverso la Valle di Muggio (paesaggio svizzero 2014), fino al villaggio di Roncapiano. Di qui i ciclisti si sono ricongiunti all’anello comune agli altri percorsi, che ha attraversato i vigneti delle zone di Coldrerio, Stabio, Ligornetto, lambendo il confine italiano a Santa Margherita di Stabio. La millenaria chiesa di San Martino, alla conclusione della ciclabile del Laveggio, ha salutato il rientro a Mendrisio, tra le 12.30 e le 15.

A scaldare l’atmosfera, anche l’entusiasta e rumoroso gruppo di pedalatori con le maglie dell’Intrepida, la ciclostorica di Anghiari (Arezzo) “gemellata” con la Belvedere: ai ristori – in pieno spirito rurale – hanno inscenato scene di caccia.

I punti di sosta, ospitati anche in alcune delle più belle cantine del Mendrisiotto, hanno proposto vini ticinesi e produzioni locali, come i formaggi di capra e di mucca abbinati anche alla polenta. Una proposta nel segno della valorizzazione del territorio, come è tipico delle “ciclostoriche”, le manifestazioni di ciclismo d’epoca ormai diffuse in tutta Europa, sulla scia della più celebre, l’Eroica che si corre nel Chianti.