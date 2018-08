La Coop diventa un set per la cover dell’ultimo successo di Rovazzi

Tornano a colpire i ragazzini del coro italo-svizzero “Filling the music”, un fenomeno che porta la firma artistica di Tamara Brenni e del regista varesino Marco Pozzi (originario di Venegono Superiore).

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con la cover di “Volare” – che su Youtube ha quasi raggiunto 22 milioni di visualizzazioni – i giovanissimi cantanti del coro, sono tornati a cimentarsi con un brano di Fabio Rovazzi.

I bambini questa volta hanno scelto la provincia di Varese per girare quello che si annuncia come l’ennesimo successo: per loro si sono aperte le porte della Coop di Lavena Ponte Tresa che per un giorno si è trasformata in set per girare la cover di “Faccio quello che voglio”.

I bambini, ormai delle star, per i precedenti video hanno ricevuto i complimenti di artisti del calibro di Luciano Ligabue, Vasco Rossi e Francesco Gabbani e ovviamente di Fabio Rovazzi.

IL VIDEO DI “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO” by FILLING THE MUSIC