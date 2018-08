La Corte del Ciliegio diventa il regno delle birre artigianali per un weekend

Anche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento in calendario per il primo weekend di settembre, il Festival della Birra Artigianale, che coniuga ottima birra, ottima cucina e ottima musica per stare in compagnia in queste giornate di fine estate.

Da Venerdì 31 Agosto a Domenica 2 Settembre al parco delle Corte del Ciliegio sarà possibile degustare i prodotti dei migliori birrifici della zona, come Extraomnes e Birrificio Orso Verde, che già hanno partecipato alla scorsa edizione. A questi birrifici si aggiungeranno due new entry come il Birrificio Italiano e il Birrificio Menaresta. I maestri grigliatori dell’Associazione Statale 33 lavoreranno, invece, per soddisfare gli appetiti di tutte le dimensioni con prodotti di alta a qualità e, dove possibile, a kilometro zero come vuole la filosofia della Corte. Al bar non mancheranno bibite, aperitivi, caffè, gelati ed altro ancora.

La musica sarà il contorno gradito della manifestazione: il palcoscenico della Corte ospiterà, infatti, 3 gruppi rock per tutta la durata dell’evento. Non mancheranno l’animazione per i bambini e il divertimento in questo weekend estivo alla Corte del Ciliegio che Domenica 2 Settembre ha in programma di aprire per pranzo ed offrire una caccia al tesoro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni: cortedelciliegio@gmail.com – tel. 3426577922