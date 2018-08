La Croce Azzurra a rischio chiusura: “Servono nuovi volontari”

A Lonate Pozzolo la Croce Azzurra, dopo 30 anni di attività, si trova in una situazione critica e rischia seriamente di chiudere i battenti e sospendere il servizio prezioso che ha fornito alla cittadinanza, soprattutto anziani e fasce più deboli.

«Il motivo è legato sia ad una mancanza di volontari, ma soprattutto anche ad una necessità di un nuovo coordinamento che possa guidare nel futuro l’Associazione» dice l’assessore ai servizi sociali Melissa Derisi, che si è attivata per sollecitare una risposta alla crisi del sodalizio attivo dal 1998.

«Come amministrazione – assicura Derisi – cercheremo di fare il possibile perché questo prezioso servizio non si interrompa in quanto ad esserne penalizzati sarebbero coloro che si trovano in una situazione socialmente più fragile. Come assessore alle Politiche Sociali auspico che qualche cittadino volontario si possa proporre e si metta a servizio della comunità per far in modo che un punto di riferimento per molti, come lo è stata la Croce Azzurra, non ponga fine alla sua preziosa e per molti indispensabile attività».