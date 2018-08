La crociata anti-sporcaccioni del sindaco Poliseno: “Vi becchiamo tutti”

«Credevate di poter agire di nascosto e in luoghi poco frequentati ma, cari i miei “fenomeni d’agosto”, non è così». Il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno prosegue anche in pieno agosto la sua battaglia contro gli incivili e gli sporcaccioni che si dilettano nel lancio di sacchi di rifiuti lungo le strade, nei boschi.

«Questi veri e propri “sporcaccioni” hanno pensato bene di abbandonare rifiuti e scarti delle potature delle proprie abitazioni in alcuni luoghi della nostra Cassano – prosegue pubblicando alcune immagini sul proprio profilo facebook – sono partiti immediatamente i controlli alla mia presenza con Sieco e Polizia Locale e adesso, per loro, la vedo molto ma molto grigia».

Elenca le violazioni commesse sia dal punto di vista normativo che da quello sociale: «Abbandono di rifiuti, mancata posizione Sieco, non rispetto della raccolta differenziata, non rispetto del regolamento del verde, non rispetto della nostra Città ed eccesso di maleducazione»

Il sindaco, che in passato si era fatto notare per aver fatto identificare (e punire) alcuni giovani che avevano imbrattato alcune bacheche, ha lanciato i suoi tre hashtag che sono una dichiarazione di guerra agli incivili: #unoallavoltavibecchiamotutti, #STOPsporcaccioni, #fenomenidagosto.