La fiera dell’astronomia arriva a Volandia

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, presenta anche quest’anno l’Astronomical Science & Technology Expo (AS&T Expo), la fiera nazionale dell’astronomia.

Una manifestazione che dopo quattro edizioni proposte all’interno del programma dello storico Star Party a Saint-Barthélemy, l’AS&T Expo diventa un evento a sé stante e si trasferisce in una nuova sede: Volandia, il Parco e Museo del Volo situato in prossimità dell’aeroporto internazionale di Malpensa.

Il 5° AS&T Expo si svolgerà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre 2018, dalle ore 10 alle 19.

Lo spostamento nella nuova sede sancisce la crescente rilevanza dell’AS&T Expo nel panorama italiano. Infatti accoglie i più importanti produttori e rivenditori attivi in Italia nel campo della strumentazione astronomica di qualità, che in stand attrezzati illustrano al pubblico le ultime novità. Rappresenta quindi un punto d’incontro privilegiato tra le ditte e gli utenti, sia ricercatori professionisti, sia amatori a tutti i livelli: astrofili, astrofotografi, appassionati e semplici curiosi.

La fiera dell’astronomia è aperta nelle due giornate con orario continuato, dalle ore 10 alle 19. Partecipano alcune tra le ditte leader del settore: Artesky, Auriga, Reginato, Skypoint, Tecnosky, Teleskop Service. Sono presenti anche stand di SierraFox, azienda che commercializza in Italia i modelli di razzi amatoriali, e degli organizzatori: l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, centro di ricerca e cultura scientifica che presenta la propria proposta per scuole e pubblico per la stagione 2018-2019, e Gruppo B Editore, che pubblica libri di divulgazione dell’astronomia e le riviste Nuovo Orione e le Stelle.

Tra le proposte ci sono un nuovo telescopio di grandi dimensioni di tipo Dobson, smontabile in moduli facilmente trasportabili; montature all’avanguardia tecnologica per il puntamento degli astri; accessori per tutti i gusti, tra cui il più recente adattatore per collegare lo smartphone a qualsiasi telescopio, scattando foto astronomiche in modo immediato e permettendo di godere in diretta delle bellezze del cielo anche a chi ha difficoltà a vedere attraverso l’oculare.

Il biglietto comprende l’ingresso per una giornata alla fiera dell’astronomia e a tutte le aree pubbliche e le attività di Volandia, tra cui le esposizioni di aeronautica e astronautica, il Planetario, i simulatori di volo, infine i giochi di Baby Volandia con aerei gonfiabili, materiali per costruire e disegnare modelli di velivoli, zone relax con la proiezione di cartoni animati dedicati al mondo dell’aviazione.

Modalità di partecipazione

Costi intero € 11,00 * ridotto adulti € 8,00 * ridotto junior (3-11 anni) € 5,00 * 0-2 anni gratis

Il biglietto, valido per una giornata, comprende l’ingresso al 5° Astronomical Science & Technology Expo e a tutte le esposizioni di Volandia

Per informazioni sui contenuti del 5° Astronomical Science & Technology Expo

Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS

Telefono 0165770050, nei seguenti orari: lunedì-venerdì non festivi ore 9.30-12.30 e 14.00-16.00

e-mail info@oavda.it ― sito web www.oavda.it