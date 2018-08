La Gran Fondo riempie gli alberghi di Varese, e i pochi rimasti fanno prezzi da altissima stagione.

A dirlo, innanzitutto, sono i principali siti di prenotazione on line: per Booking.com nelle notti tra il 31 e il 2 settembre a Varese praticamente di posto in albergo non ce n’è più: a seconda dei giorni, il più grande sito di prenotazioni online oscilla dal 94 al 98 per cento di camere prenotate.

Quello che è ancora praticabile in provincia ha dei prezzi da alta stagione. Quasi totalmente occupati anche airbnb e bed and breakfast.

Molte delle strutture più famose sono al completo già da settimane: «Noi siamo praticamente al completo già da tempo – spiega Simone Segafredo, dell’Hotel Ungheria, uno dei bike hotel di Varese e quindi già noto ai ciclisti – Ma per quel che ne so tutta Varese è praticamente piena. I miei clienti arrivano da Gran Bretagna, Francia, Italia e c’è anche qualche nord americano».

Pieno di stranieri è il Borgo di Mustonate, anch’esso completo da tempo: «Da noi sono tutti stranieri, da vari paesi» spiegano.

Strapieno anche il Grand Hotel Palace: «La Gran Fondo ha portato un davvero molta gente – ha confermato il direttore dell’Hotel, Guido Torri – Noi siamo davvero soddisfatti, anche se fortunatamente per noi questa è una stagione dove riempiamo comunque».

Ata Hotel, contattato qualche giorno fa, aveva solo un paio di camere rimanenti per oltre 400 euro a persona, ora secondo i siti on line non ci sono più. Del resto, è ragionevolmente certo che in queste ore ci sarà la corsa agli ultimi piccoli spazi in provincia, per una “alta stagione varesina” che segue sempre più gli eventi che le stagioni.