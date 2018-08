La grande festa del palo della Cuccagna

“ Si….lo ammettiamo siamo ancora ubriachi dalla vittoria” Così una varanese ci risponde, dopo che domenica sera l’assalto al palo della cuccagna è stato vinto dal Boffalora Team.

“ Ma come avete fatto?!!” chiede scherzando il presidente del Comitato Sant’Anna quando li premia sul palco, domenica sera.

La voglia, la tenacia e l’entusiasmo hanno fatto si che questo sia stato l’anno decisivo: Daniele, Jacopo, Riccardo, Matteo e Claudia ce l’hanno fatta in nemmeno 90 secondi ad assaltare il palo e toccare “con mano” il prosciutto posto in cima alla cuccagna. Tutti i boffaloresi e i varanesi sono scoppiati in un boato quando hanno visto il Team vincitore della Cuccagna 2018.

Un grazie particolare alle altre due squadre che hanno sfidato i padroni di casa, i Balabiott e i Sofia: abbiamo visto un’altra donna e speriamo che l’anno prossimo ci sia una squadra in “rosa”.

Ringraziamo inoltre Gli Acrobati della Cuccagna Fonti Prealpi Almè Bergamo che anche quest’anno ci hanno permesso tutto questo.

Domenica sera c’era un fiume di gente con il naso all’insù (ma questa volta non per la luna rossa) per assistere allo spettacolo tradizionale che per la terza volta di fila, il Comitato Sant’Anna riesce a portare alla Festa.

Dietro a questa festa che si “vede” svolgere in 4 giornate, ci sono persone che con impegno lavorano duro: prima, durante e dopo la festa…il loro entusiasmo, la loro allegria, la loro tenacia e soprattutto i loro sorrisi fanno si che tutto questo sia possibile.

Un grazie particolare ai gruppi che si sono alternati in queste serate e al Mago Walter Maffei che ha animato la serata di venerdì con le sue magie.

Un grazie sincero a tutti coloro che sono venuti in queste 4 giornate di festa a farsi coinvolgere dalla nostra energia con ottimo cibo, tanto divertimento e buona musica.

Il Comitato Sant’Anna fa tanto per la frazione di Boffalora di Varano Borghi e quest’anno ha anche sistemato i giochi del parchetto di Via Dante che erano in degrado: un grazie sincero a questo gruppo numeroso ed affiatato che non si vedeva da anni.

All’anno prossimo per l’assalto alla cuccagna…chi vincerà?!!!

Il Comitato Sant’Anna