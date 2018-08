La Madonna dei Miracoli compie 400 anni, via all’anno giubilare

Da domani, 17 agosto, prenderà il via presso il santuario della Madonna dei Miracoli l’anno giubilare. Nel 2019, a Carnago ricorrerà il quarto centenario del miracolo che ha permesso alla chiesa di fregiarsi del titolo di “santuario della Madonna dei miracoli”; così, da Roma, i carnaghesi hanno ottenuto la possibilità di dar vita ad un anno giubilare, in preparazione a questo importante anniversario.

17 agosto 2018 – 9 settembre 2019

ANNO GIUBILARE a CARNAGO

Nel quarto centenario del primo miracolo della Madonna dei Miracoli, ‘Vergine Operosa’. Agli animi sensibili dire grazie non basta, tanto più se colui che deve essere ringraziato è il Salvatore del mondo o la sua santissima Madre.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, proprio per questa ragione, non ha considerato eccessivo dedicare un anno intero, un Anno Giubilare, alla riconoscenza verso la Madonna di Carnago con l’impegno di vivere con rinnovata fede le diverse iniziative che nei prossimi mesi, pian piano, ci porteranno al compiersi dei 400 anni dal primo miracolo attribuito alla Madonna di Carnago: il17 agosto 1619.

Dal 17 agosto 2018 fino al 9 settembre 2019 (rispettivamente giorno dello miracolo e Festa Patronale del

4° centenario) le iniziative ordinarie e straordinarie saranno orientate alla contemplazione della Madonna

dei Miracoli e al ringraziamento per la sua incessante e secolare protezione.

l’Anno Giubilare, che ci è stato concesso dalla Penitenzieria Apostoli del Vaticano, offrirà a tutti i pellegrini

che visiteranno il Santuario della Madonna di Carnago la possibilità di acquistare, ogni giorno, alle consuete

condizioni, l’Indulgenza Plenaria della ‘Vergine Operosa’.

PROGRAMMA

– Agosto 2018: con una NOVENA DI ROSARI, per nove giorni, in preparazione al 17 agosto, giorno del

miracolo ci raduneremo a pregare davanti alle immagini della Madonna di Carnago che i nostri padri hanno

voluto collocare nei cortili e nei rioni del paese a protezione delle loro famiglie.

– 17 agosto 18: 399esimo anniversario dello miracolo. L’Anno Giubilare verrà inaugurato alle ore 07.30 con un

collegamento a Radio Maria per la trasmissione del S. Rosario, la recita delle Lodi e la celebrazione della S.

Messa.

– 4-6 settembre 18: TRIDUO in preparazione alla Festa Patronale predicato da don Alberto Cozzi.

– 7 settembre 18: serata introduttiva alla Festa Patronale in ascolto orante di ‘Meditazione – concerto

suIl’Ave Maria’, canti mariani proposti dal CORO PIEVE DELSEPRIOdi Castronno.

– 9 settembre 18: ore 11.00 S. Messa Solenne con la presenza del Consiglio Pastorale ed Economico e delle

autorità cittadine. Presiederà don Stefano Cardani nel ricordo del quinto anno di anniversario

dell’ordinazione presbiteriale.

-10 settembre 18: solenne PROCESSIONEguidata da S. E. mons. Paolo Martinelli, vicario dell’arcivescovo di

Milano per la vita Consacrata maschile.

Inaugurazione della IPEREGRINATIO MARIAE’: l’Icona che sarà collocata nella chiesetta di Viscas in Perù

verrà prima ospitata nelle nostre case.

-11 settembre 18 Santa Messa alle 10.30: Presiederà il rito Don Luciano Capra nel ricordo del trentesimo

anniversario dell’ordinazione presbiterale.

-19-23 novembre 18: Esercizi spirituali serali in parrocchia predicati dai sacerdoti che hanno esercitato

il ministero a Carnago: mons. Gilberto Donnini, don Giorgio Guidi, don Alberto Corti, don Maurizio Cantù,

don Angelo Valera.

-11-13 marzo 19: Triduo di ingresso in quaresima predicato da don Nazzario Costante.

-13 maggio 19: don Franco Manzi illustrerà il Messaggio della Madonna di Fatima ai tre Pastorelli per

la Chiesa e l’umanità.

– 25 aprile 19: pellegrinaggio al cippo della Madonna di Carnago posto in vetta al monte Poncione di Ganna.

– 6 giugno 19: Serata Mariana in cui don Luigi Maria Epicoco che tratterà il tema di Maria donna delle Beatitudini.

– 15 giugno 19: Pellegrinaggio notturno a piedi da Carnago al Sacro Monte di Varese.

– Agosto 19: con una novena di Rosari, per nove giorni in preparazione dell7 agosto, pregheremo davanti alle immagini della Madonna di Carnago che i nostri padri hanno voluto collocare nei cortili e nei rioni del paese.

– 17 agosto 19: Giorno della riconoscenza nel 400esimo anniversario del miracolo della Madonna di Carnago.

– 3-5 settembre 19: TRIDUO di preghiera in occasione della Festa Patronale del 4° centenario.

– 8 settembre 19: ore 11.00 solenne Eucaristia di ringraziamento presieduta dal Cardinale Coccopalmerio e consegna simbolica ai cittadini di Viscas (Perù) dell’Icona della Madonna dei Miracoli di Carnago e della chiesetta a lei dedicata.

– 9 settembre 19: Chiusura dell’anno giubilare: processione mariana guidata dall’Arcivescovo

di Milano mons. Mario Delpini.

INIZIATIVE STRAORDINARIE

in occasione del quarto centenario del primo miracolo

1 È stato dato alle stampe un VOLUMETTO che, partendo dalla descrizione dell’epoca storica, si sofferma sul”fatto prodigioso” e sui suoi protagonisti; racconta gli ulteriori, e poco noti, prodigi riconducibili agli anni dell’intervento operoso della Vergine; riassume il processo canonico di verifica degli eventi sino al riconoscimento della devozione alla Madonna di Carnago; inoltre descrive le alterne vicende e le con notazioni artistiche dell’effige della Madonna che, a motivo della sua originaria collocazione, era detta “Madonna dell’Uscio”.

2 – Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ricordando che per il 3° centenario (1919) sono state donate alla Madonna di Carnago le corone realizzate con l’oro offerto dai fedeli, ha proposto, come regalo alla ‘nostra’ Madonna per il 4° centenario, di sostenere con un sostanzioso contributo l’edificazione di una cappella intitolata alla Madonna dei Miracoli di Carnago, nel villaggio di Viscas in Perù. Costo previsto € 25.000, le offerte hanno già superato € 15.000.

3 – Peregrinatio Mariae: durante l’Anno Giubilare, dalla Festa Patronale 2018 alla Festa

Patronale 2019, l’Icona della Madonna di Carnago che verrà collocata nella chiesa a lei dedicata in

Perù, passerà e sosterà nelle case delle nostre parrocchie a raccogliere le nostre preghiere per la

comunità cristiana del villaggio di Viscas (l’adesione all’iniziativa si raccoglie in segreteria

parrocchiale)

4 – Verrà realizzato anche un calendario commemorativo.

5 – Si pensa anche di collocare un bassorilievo in bronzo della Madonna di Carnago sulla vetta di qualche monte come già fatto nel 1970 sulla vetta del Monte Poncione dal CAI, gruppo di Carnago.

5 – la comunità di Rovate ha in animo di costruire, sul terreno dell’Oratorio, una cappella votivadedicata alla Madonna di Carnago. la dedicazione avverrà durante la Festa Patronale di Rovate 2019. Tante occasioni per onorare Maria, Madonna dei Miracoli di Carnago, e per lasciarci condurre da

lei sempre più vicini a Gesù.