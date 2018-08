La mamma svedese, la coppia dal Giappione, i genitori canadesi: tutti a Varese per la gara

Una coppia di ciclisti giapponesi sfreccia su via Veratti per arrivare in tempo allo scatto di partenza della cronometro. Qualche ora dopo li si ritrova all’arrivo, abbracciati, stanchi e felici, che si fanno un selfie.

Poco distante un’intera famiglia marcata con la foglia dell’acero della bandiera canadese attende la figlia sotto l’ombra degli alberi di largo Martiri della Libertà.

Certo non sarà la prima volta che un appuntamento ciclistico porta a Varese così tanti volti da tutto il mondo ma bisogna ammettere che fa sempre un bell’effetto.

Succede anche oggi con gli scatti di partenza della cronometro individuale del Mondiale Gran Fondo Varese 2018. Alla spicciolata i ciclisti hanno raggiunto da tutta la città il palco del via da dove sono partiti uno alla volta, suddivisi per fasce d’età e categoria, per tutta la mattina.

La prova di giovedì 30 agosto durerà tutto il giorno dalle 9 del mattino alle 18 di sera, con una pausa dalle 12.30 alle 14 per far defluire il traffico. Gli atleti stanno percorrendo cronometrati il tracciato di 22 chilometri fino alla Valganna.

Ci sono atleti di tutte le età da tutte le nazioni: una mamma svedese che abbraccia la sua bambina al termine della prova, giovani francesi, sloveni, inglesi. Dalla Germania, alla Nuova Zelanda; dall’Austria alla Svizzera.

Ci sarà da divertirsi in questi giorni di gare.

