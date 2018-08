La “nuova” Sport Management debutterà in Romania

Sarà la cittadina rumena di Brasov il teatro di gara del primo turno della Len Champions League 2018-2019 e che vedrà al via anche la rinnovata Pallanuoto Banco Bpm Sport Management. La formazione di Busto Arsizio è stata inserita nel gruppo A che si disputerà, come detto, in Romania, con i bustocchi che oltre ai padroni di casa del Corona Sportul Studentesc Brasov affronteranno anche: Tbilisi (Georgia), Enka Sport Istanbul (Tur), Dinamo Lviv (Ucr) e i francesi del Pays D’Aix, squadra già incrociata dalla Pallanuoto Banco Bpm Sport Management nella scorsa edizione di Len Euro Cup.

Nel girone B (che si disputerà a Strasburgo) al via ci saranno invece: Cn Terrassa (Spa), Jadran Herceg Novi (Mon), Strasburgo (Fra), Valletta (Mal). Le gare del girone A, quello della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management, si disputeranno dal 13 al 16 settembre (il gruppo B, con una squadra in meno al via, si giocherà tra il 14 e il 16 settembre).

Passeranno al secondo turno le prime quattro qualificate di ciascun girone. Le otto squadre daranno vita ai gironi della seconda fase con: Jadran Spalato (Cro), Sabadell (Spa), Postdam (Ger), Vouliagmeni (Gre), Ftc Budapest (Hun), An Brescia (Ita), Oradea (Rom), Kazan (Rus).

Sono invece già qualificate agli ottavi (che partirà il 17 ottobre): Jug Dubrovnik (Cro), Mladost Zagabria (Cro), Barceloneta (Spa), Berlino (Ger), Olympiacos (Gre), Eger (Ung), Szolnoki (Ung), Pro Recco (Ita), Steaua Bucarest (Rom), Dinamo Mosca (Rus), Stella Rossa Belgrado (Ser).

CAMPIONATO ITALIANO sempre oggi intanto è stato pubblicato anche il calendario della 100esima edizione del campionato di serie A1 maschile. Si comincerà il 13 ottobre con la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management che sarà impegnata sul campo della Roma Nuoto.