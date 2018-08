La polizia blocca le nozze di una 29enne, è in Italia da clandestina

La settimana scorsa, il 27 luglio, gli agenti della polizia di frontiera di Luino sono intervenuti presso l’ufficio anagrafe del Comune dove una donna, 29enne cittadina dominicana, si è presentata per produrre la documentazione atta a contrarre matrimonio con un uomo italiano di 44 anni.

La promessa sposa è risultata però priva del permesso di soggiorno. Entrata in Italia a gennaio di quest’anno con un visto turistico di 20 giorni, non ha più fatto rientro in patria.

La sposa mancata è stata accompagnata negli Uffici di Polizia, dove oltre alla denuncia per il reato di immigrazione clandestina, ha ricevuto il decreto di espulsione del prefetto di Varese e l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.