La Polizia Ferroviaria compie 110 anni

110 sono gli anni che la Polizia Ferroviaria ha compiuto lo scorso anno ed è per questo che è stato divulgato un compendio intitolato “2017 -un anno di Polizia Ferroviaria in Lombardia…in 110 numeri”.

All’interno un excursus di tutte quelle che sono le attività e i risultati di questa specialità della Polizia di Stato che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi per rimanere al passo con i tempi. Una Polizia di prossimità sempre più tecnologica per essere efficiente e sempre più specializzata per affrontare con grande preparazione le problematiche inerenti all’ambito ferroviario. Un compendio da leggere come fosse un viaggio!