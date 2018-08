La Pro Patria torna a fare sul serio

Il lungo precampionato sembra non finire mai per la Pro Patria, ma anche per tutte le altre squadre di Serie C che ancora non hanno certezza di quando potranno affrontare la prima giornata di campionato. Potrebbe essere il 16 settembre, ma la certezza si avrà solo dopo l’assemblea dell’8 settembre quando, salvo altri colpi di scena e ripescaggi in Serie B, dovrebbero essere pubblicati gironi e calendari.

Le uniche gare ufficiali giocate finora sono quelle di Coppa Italia di Serie C, in particolare per la Pro Patria la sola sfida professionistica di questa stagione è stata la gara di andata della Coppa Italia di Serie C, il 2-2 dello “Speroni” contro il Gozzano dello scorso 12 agosto.

Da allora tanti allenamenti e qualche amichevole per non perdere il lavoro atletico svolto in vista del campionato. Il passaggio del turno permetterebbe anche di non avere “buchi” da qui all’inizio del campionato.

Non dovrebbero esserci stravolgimenti nell’undici titolare tigrotto a Vercelli: lo schema sarà il 3-4-1-2 con l’incognita Battistini in difesa. Il centrale è rientrato da qualche giorno in gruppo e non è detto venga schierato titolare. Nel caso di forfait dell’ex Pro Piacenza, pronto Lombardoni. A centrocampo Mora e Galli agiranno sulle fasce, Gazo e Bertoni in mezzo, mentre Disabato sarà il collante tra la mediana e l’attacco. In avanti mister Javoric dovrà decidere il tandem; ci sbilanciamo: Mastroianni con Santana? Vedremo.

Il Gozzano dalla gara di andata ha aumentato il proprio impatto offensivo tesserando il centrocampista offensivo ex Varese Nicolò Palazzolo e la punta Christian Carletti, che la Pro Patria ha già incrociato due stagioni fa con la maglia della Pergolettese.

