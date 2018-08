La Robur et Fides pronta per amichevoli e Memorial Biganzoli

È ricca di appuntamenti la stagione pre-campionato della pallacanestro Robur et Fides che, nel corso dei due mesi scarsi che la separano dal primo incontro ufficiale, sarà impegnata in una serie di amichevoli che testeranno il nuovo roster ed i suoi nuovi innesti.

Si inizia questa sera, sabato 25 agosto, contro i Tigers Lugano, formazione della massima serie svizzera che, ricordiamo, è la prima squadra in Svizzera che è riuscita a centrare per 2 volte consecutive il triplete (Coppa di Lega-Coppa Svizzera-Campionato).

Il 21 e 22 settembre appuntamento invece con il “Memorial Biganzoli” giunto alla 6° edizione, mentre giovedì 27 settembre si concluderà la serie di amichevoli contro la pallacanestro Lecco.

Ecco in dettaglio le date degli incontri:

● Sabato 25 agosto 2018 ore 18 presso Centro sportivo Campus Robur et Fides Coelsanus – Lugano Tigers

● Giovedì 30 agosto 2018 ore 19.00 presso Centro sportivo Campus Robur et Fides Coelsanus – Lecco

● Sabato 8 settembre 2018 ore 19.00 a Omegna Omegna – Robur et Fides Coelsanus

● Venerdì 14 settembre 2018 ore 19.00 presso Centro sportivo Campus Robur et Fides Coelsanus – Borgosesia

● Venerdì 21 e sabato 22 settembre 2018 presso Centro sportivo Campus Torneo “Memorial Biganzoli”

● Giovedì 27 settembre 2018 ore 19.00 a Lecco Lecco – Robur et Fides Coelsanus

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il “Memorial Biganzoli” giunto alla sua 6° edizione.

Fischio d’inizio venerdì 21 settembre al centro sportivo Campus di Varese con i primi due incontri di semifinale che decreteranno poi le finali e la chiusura del torneo di sabato 22.

Quattro le formazioni in campo. Oltre alla squadra di casa vi saranno le compagini della pallacanestro Oleggio, pallacanestro Olginate e Basket 7 Laghi Gazzada.

Questo il calendario ufficiale degli incontri:

Venerdì 21 settembre semifinali

h 19.00 Gara 1: Oleggio – Olginate

h 21.00 Gara 2: Robur et Fidel Coelsanus – 7 Laghi Gazzada

Sabato 22 settembre finali

h 17.30 Perdente gara 1 – Perdente gara 2 h 19.30 Vincente gara 1 – Vincente gara 2

Il “Memorial Biganzoli” sarà un importante banco di prova per la formazione di coach Vescovi che potrà mettere a frutto quanto preparato nel corso del primo mese di allenamenti e iniziare così a collaudare gli ingranaggi di gioco anche contro squadre che incontrerà nel corso dell’imminente campionato. Per la prima partita di campionato si dovrà attendere invece sabato 6 ottobre alle ore 20.30, dove la Robur incontrerà sul campo di casa di via Pirandello, ironia della sorte, la Witt-Acqua S. Bernardo di Alba, cioè la squadra che nello scorso torneo ne decretò la retrocessione.