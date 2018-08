La SCS riaccende i motori in vista dell’esordio in A2

Dopo la stagione dei record, arriva quella del consolidamento per il Basket Femminile Varese 95: la squadra di coach Lilli Ferri, che ha conquistato una memorabile promozione in A2 nella primavera scorsa, si raduna questa sera (lunedì 27) per dare l’assalto alla categoria superiore.

La squadra biancorossa, ancora sponsorizzata SCS, comincerà in proprio cammino a Gazzada in attesa di trasferire l’attività agonistica ad Azzate: quest’anno infatti le varesine giocheranno il campionato nella più grande palestra di via Colli, adeguata alle necessità della A2.

Coach Ferri, che avrà come assistente anche un grande esperto del settore femminile come Luca Visconti (è anche nello staff dell’Italia under 18), guiderà una formazione con molte conferme, rinforzata da tre nuovi acquisti. In maglia SCS sono infatti arrivate la 20enne pivot lituana (di formazione italiana) Smilte Petronyte – ex Ragusa e Orvieto, la 22enne esterna Arianna Beretta (cresciuta nel Geas) e la più esperta Alessandra Visconti, lunga di 31 anni con un passato fatto anche di alcune stagioni in A1.

Conferme invece per le varie Francesca Cassani, Alice Biasion, Francesca ed Elena Mistò, Sara Polato e Chiara Premazzi. Della rosa farà parte anche Francesca Sorrentino che di fatto è un nuovo acquisto rispetto alla stagione scorsa, visto che l’ala 20enne ha saltato quasi tutto il campionato a causa di un grave infortunio.

La preparazione della SCS in vista della A2 prevede una settimana di lavoro in palestra e un weekend in ritiro a Tenero, in Svizzera che metterà la squadra sulla rotta del primo impegno amichevole, la “Coppa Lombardia” di sabato 8 settembre contro Crema. Due tornei (15-16 a Costamasnaga e 22-23 a Villasanta) precederanno l’esordio in campionato: sabato 29 ad Azzate la prima gara in A2 contro le veronesi dell’Alpo.