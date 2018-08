La serata alpina dà il via alla festa in Bruschera

Musica, balli, festa e buona cucina per tutto il fine settimana. Torna in Bruschera, dal 31 agosto al 2 settembre, la tradizionale festa del rione.

Il programma:

Si parte venerdì 31, dalle 19, con la serata alpina che sarà accompagnata dal concerto del coro “Penna Nera” di Gallarate.

Sabato 1, lo stand gastronomico aprirà alle 19, e si proseguirà con la musica dal vivo dell’orchestra “Flu Band”.

Domenica 2, lo stand sarà in funzione sia per il pranzo che per la cena e dalle 21 si ballerà con l’orchestra di “Valentino e Roberta”.

Sabato pomeriggio e domenica il Ranch BrunEva propone giri su pony e cavalli per grandi e piccini. Sarà inoltre attivo il tradizionale Banco di beneficenza a sostegno dell’oratorio di Angera.